Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Radfahrer tödlich verunfallt

Lippstadt (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07.35 Uhr, wurden die Leitstellen der Polizei und des Rettungsdienstes/Feuerwehr über das Auffinden einer leblosen Person in einem Bach am Pirschweg verständigt. Neben der Person sollte auch noch ein Fahrrad liegen. Die geschilderte Situation bestätigte sich bei Eintreffen der Rettungsdienste. Die Person, es handelte sich um einen 61 Jahre alten Mann aus Lippstadt, wurde von der Feuerwehr aus dem Bach geborgen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Auffindesituation und der Spurenlage geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Vermutlich befuhr der Lippstädter in der Nacht von Freitag auf Samstag den Pirschweg mit einem Fahrrad. Im Bereich einer Rechts-Links Kurvenkombination verlor er offensichtlich die Kontrolle über das Fahrrad und geriet mit dem Fahrrad in den parallel zum Pirschweg verlaufenden Bachlauf. Dort wurde er gegen 07.35 Uhr von Passanten aufgefunden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. (AG)

