POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Werl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, in dem Zeitraum von 17:45 Uhr bis 07:45 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch das Manipulieren des Torschlosses auf ein Firmengelände "Am Maifeld" in Werl. Auf dem Gelände der Firma, welche Ersatzteile für Kraftfahrzeuge herstellt, wurde an einem Gebäude eine Betonwand zerstört und im weiteren Verlauf unter anderem zwei Tresore sowie diverse Katalysatoren entwendet. ...

