Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (24/2023) Tat am Sonntag - Polizei ermittelt nach Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen am Robert-Gernhardt-Platz, Spielkonsole gestohlen, Tathergang noch unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Gernhardt-Platz/Mühlengraben Sontag, 8. Januar 2022, gegen 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während einer Streitigkeit mit mehreren Jugendlichen soll nach den bislang vorliegenden Informationen am Sonntagnachmittag (08.01.23) einem 13 Jahre alten Jungen in der Göttinger Innenstadt die Spielkonsole gestohlen worden sein. Die Tat ereignete sich gegen 17.00 Uhr vermutlich im Bereich Robert-Gernhardt-Platz/Mühlengraben. Der Tathergang an sich ist noch unklar. Das Jugendkommissariat der Polizei Göttingen ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Im Zusammenhang mit dem Fall sind in den sozialen Medien mehrere Posts aufgetaucht, die unterschwellig die Ermittlungen der Polizei in dem Fall kritisieren, was unbegründet ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell