Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl in Herner Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am Montag, 15. August, kam es in einer Kindertagesstätte in Herne zu einem räuberischen Diebstahl. Die Kripo sucht Zeugen.

Gegen 11.55 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem Büro der Einrichtung an der Langforthstraße in Horsthausen ein Handy und eine Geldbörse. Eine Angestellte ertappte den Mann dabei und forderte ihn auf, die Gegenstände herauszugeben. Der Täter schubste sie zur Seite, um mit seiner Beute zur Ausgangstür zu gelangen. Anschließend flüchtete er auf einem weißen Klappfahrrad in Richtung Pantringshof.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: "Deutscher", etwa 40 Jahre alt, kurze Haare (fast Glatze), ca. 180 cm groß, schmale Statur. Zur Tatzeit sei er mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Hose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell