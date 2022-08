Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer bei Unfallflucht in Witten verletzt - Polizei sucht Zeugen und Fahrerin eines SUV

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15. August, ist ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einer beteiligten Autofahrerin.

Nach derzeitigem Stand befuhr der 21-jährige Wittener gegen 14.45 Uhr die Eckardtstraße in Richtung Steinbachstraße. Im Einmündungsbereich der Straße "Am Schichtmeister" beabsichtigte er nach rechts in diese abzubiegen. Zeitgleich bog eine bislang unbekannte Autofahrerin von der Straße "Am Schichtmeister" nach links in die Eckardtstraße ab.

Nach Angaben des 21-Jährigen habe die Autofahrerin ihn während des Abbiegens "geschnitten" und er sei zu Boden gestürzt. Eine Kollision zwischen den Fahrzeugen habe es nicht gegeben. Die nicht näher beschriebene Frau sei mit einem schwarzen SUV auf der Eckardtstraße stadteinwärts weitergefahren.

Der leicht verletzte Wittener begab sich eigenständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend informierte er die Polizei über den Vorfall.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

