POL-BO: Pkw fährt gegen Sattelanhänger - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten-Crengeldanz am Sonntag, 14. August, wurde eine 24-jährige Bochumerin leicht verletzt. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, der geschätzte Sachschaden beträgt rund 16.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 24-Jährige gegen 10.30 Uhr mit ihrem Auto die Langendreerstraße in Fahrtrichtung Hörder Straße. In ...

mehr