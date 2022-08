Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte randalieren in Kirche - Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr kam es durch einen oder mehrere unbekannte Täter zu Vandalismus in einer Kirche in der Zähringerstraße. Der oder die Unbekannten beschädigten unter anderem Flyer und ein Gotteslob mittels Feuer, warfen Altarkerzen und Ständer um und beschädigten eine Heiligenfigur. Zudem wurden Kerzen in unbekannter Anzahl entwendet. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06222 - 57090 zu melden.

