POL-MA: Neckargemünd-Dilsbergerhof: Brand auf Gutshof; immenser Schaden; Pressemitteilung Nr. 2

BAB 6 / Mannheim-Rheinau (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, geriet ein LKW auf der BAB 6, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim in Brand. Laut ersten Informationen steht der LKW in Vollbrand. Die Autobahn ist derzeit auf Grund von Rauchentwicklung und Löscharbeiten in beiden ...

mehr