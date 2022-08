Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Mannheim-Rheinau: LKW gerät in Brand - Feuerwehr im Einsatz - Vollsperrung - PM Nr. 1

BAB 6 / Mannheim-Rheinau (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, geriet ein LKW auf der BAB 6, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim in Brand. Laut ersten Informationen steht der LKW in Vollbrand. Die Autobahn ist derzeit auf Grund von Rauchentwicklung und Löscharbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell