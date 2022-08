POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Witten: Eine Leichtverletzte (24) und ein Pkw nicht mehr fahrbereit

Bochum - Wattenscheid - Steinfurt (ots) - Am späten Samstagabend (13.8.) versuchten zwei Männer in eine Wohnung in Bochum-Wattenscheid einzubrechen. Aufmerksame Zeuge verhinderten Schlimmeres und gaben wertvolle Hinweise. Samstagnacht gegen 22.25 Uhr beobachteten Zeugen zwei dunkel gekleidete Männer, wie diese an einem Fenster einer Erdgeschosswohnung auf der ...

mehr