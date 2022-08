Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum - Autofahrer (61) leicht verletzt

Bochum (ots)

Am Montagabend, 15. August, kam es in Bochum-Grumme zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Hertener leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 61-jährige Mann gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw die Castroper Straße in Fahrtrichtung Sheffield-Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Hertener in Höhe der Hausnummer 269 die Kontrolle über sein Auto. Infolgedessen fuhr er in den Gegenverkehr der zu dem Zeitpunkt unbefahrenen Straße und kollidierte mit einer Ampelanlage am linken Fahrbahnrand.

Der leicht verletzte Hertener wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

