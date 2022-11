Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer am Kindergarten Neuwied Irlich - erheblicher Sachschaden

Neuwied (ots)

In der Zeit von 23.11. ca. 22.00h bis heute Morgen ca. 06.00h haben derzeit unbekannte Täter am Kindergarten in der Neuwieder Apostelstraße einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Hier wurden unter anderem die beiden Standleuchten im Eingangsbereich umgetreten / -worfen und die Fassade mittels Graffiti beschmiert.

Wer hier sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere hinsichtlich ggfs. herumlungernder Jugendlicher oder anderen auffälligen Personen, wird gebeten sich bei der PI Neuwied zu melden.

