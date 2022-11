Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Brand in einem Mehrfamilienhaus

Betzdorf (ots)

Am 23.11.2022, gegen 02:10 Uhr meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhause im Bereich Alsberg in Betzdorf einen Brand. Die alarmierte Feuerwehr sowie Beamte der hiesigen Dienststelle, konnten die Hausbewohner zügig aus dem Gebäude bringen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehr Betzdorf. Als mögliche Brandursache konnte eine Kabeltrommel lokalisiert und sichergestellt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000EUR.

