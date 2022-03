POL-NI: Estorf - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl an Bushaltestelle - Präventionstipps der Polizei

Auetal - Rehren (ots) - (me) Am Mittwoch, 23.03.2022, zwischen 06:00 Uhr und 17:40 Uhr, wird durch bisher unbekannte Täter ein auf dem Pendlerparkplatz in der Straße Zur Obersburg in Rehren abgeparkter Pkw Renault angegangen. Der Katalysator des Pkw wird durch die Täter mittels Flex abgetrennt und entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

