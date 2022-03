POL-NI: Nienburg/Schaumburg - Presseerklärungen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zur Polizeilichen Kriminalstatistik für die Landkreise Nienburg und Schaumburg

Bückeburg (ots) - (PP) Am vergangenen Wochenende wurden im Innenstadtbereich von Bückeburg zahlreiche Sachbeschädigungen gemeldet. An der Marienschule, dem Rathaus sowie am Gebäude der Tourist-Information am Marktplatz wurden mehrere Fensterscheiben zerstört. In der öffentlichen Damentoilette am Parkplatz der Stadtkirche wurden ein Seifenspender sowie eine Trennwand beschädigt. In diesem Fall konnte ermittelt ...

mehr