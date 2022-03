Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am vergangenen Wochenende wurden im Innenstadtbereich von Bückeburg zahlreiche Sachbeschädigungen gemeldet. An der Marienschule, dem Rathaus sowie am Gebäude der Tourist-Information am Marktplatz wurden mehrere Fensterscheiben zerstört. In der öffentlichen Damentoilette am Parkplatz der Stadtkirche wurden ein Seifenspender sowie eine Trennwand beschädigt. In diesem Fall konnte ermittelt werden, dass die Beschädigungen erst ab Sonntag gegen 17:00 Uhr entstanden sein können. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

