POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck

A8 - Raser rammt Fiat

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Mittwoch auf der A8

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 21.45 Uhr. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Fiat auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-Ost und Aichelberg kam von hinten ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes. Mit hoher Geschwindigkeit schloss er auf den Fiat auf. Die 26-Jährige versuchte noch auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Obwohl sie den Fahrstreifenwechsel noch nicht vollzogen hatte, versuchte der Mercedes-Fahrer vorbei zu fahren und prallte mit dem Fiat zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten über mehrere hundert Meter ins Schleudern. Dabei prallte der Mercedes noch gegen den Tiertransporter eines 48-Jährigen. Auf der Fahrbahn kamen die Autos zum Stehen. Die 26-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Fiat bergen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Der Lasterfahrer blieb unverletzt. Der Lkw hatte Schweine transportiert. Die blieben allesamt unverletzt, mussten jedoch auf einen anderen Laster umgeladen werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Ein Sachverständiger kam vor Ort. Der soll nun den Unfallablauf rekonstruieren und die gefahrene Geschwindigkeit des Mercedes ermitteln. Mercedes und Führerschein des 26-Jährigen wurden beschlagnahmt. Durch den Unfall war die Autobahn bis zum Donnerstag gegen 4 Uhr voll gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 75.000 Euro.

