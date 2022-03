Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Reifenplatzer am Kleinlaster

Für größere Behinderungen sorgte ein Unfall am Mittwoch auf der A8.

Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Iveco Kleinlaster in Richtung München. Auf Höhe Dornstadt hatte das Fahrzeug einen Reifenplatzer. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn. Der Iveco überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Auf dem linken der drei Fahrstreifen fuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW. Er machte eine Vollbremsung. Ein hinter dem VW fahrender 52-Jähriger in seinem Audi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte dem VW in das Heck. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Iveco schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Im VW wurden zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren leicht verletzt, ebenso die 46-jährige Beifahrerin des Audi. Auch sie kamen in Krankenhäuser. Infolge des Unfalls entstand ein größeres Trümmerfeld auf der gesamten Fahrbahn und blockierte die Autobahn. Ab etwa 8.30 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Durch den Unfall bildete sich ein Kilometerlanger Stau. Die Behinderungen dauern an (Stand: 9.45 Uhr) Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. å +++++++

