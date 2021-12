Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausgebremst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Fahrzeugführerin meldete sich am Montagabend bei der Polizei in Stadtroda und teilte mit, dass sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer genötigt wurde. In Ottendorf fuhr hinter der Mitteilerin ein Pkw, welcher immer wieder sehr dicht auffuhr. In der weiteren Folge überholte der Mann das Fahrzeug der Zeugin und setzte sich davor. Anschließend bremste er seinen Seat fast bis zum Stillstand ab, sodass die Mitteilerin ebenfalls stark abbremsen musste. Der junge Mann fuhr dann mit auffälliger Fahrweise vor der Zeugin her, bis diese schließlich abbiegen musste. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen den 23-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell