Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Schutz, dafür unter Drogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am Montagmittag in Hermsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er fahrenderweise mit einem E-Scooter ohne ersichtliches Versicherungskennzeichen angetroffen wurde. Während der Kontrolle bewahrheitete sich die erste Vermutung und tatsächlich war der E-Scooter nicht versichert und hätte so gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden dürfen. Doch dabei ist es nicht geblieben. Als mit dem jungen Mann ein Drogenvortest durchgeführt wurde reagierte dieser positiv auf Amphetamin. Folglich wurde der 20-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

