POL-WAF: Beckum. In Kurve gestürzt

Warendorf (ots)

Ein 23-jähriger Kradfahrer ist am Montag (15.06.2021, 16.20 Uhr) in Beckum gestürzt und hat sich leicht verletzt.

Ein 61-jähriger Mann aus Lippetal war in seinem Auto auf der L 808 Richtung Herzfeld unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm ein 23-jähriger Kradfahrer entgegen. Dieser fuhr Richtung Beckum. Um einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer zu vermeiden, wich der Kradfahrer aus, kam dabei von der Straße ab und stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann aus Hamm zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

