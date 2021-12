Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fassade beschmiert

Jena (ots)

Auch in der Karl-Günther-Straße in Jena haben unbekannte "Künstler" ihrer "Kreativität" freien Lauf gelassen. Mit pinker Sprühfarbe haben der oder die Täter ein Graffito auf die Grundstücksmauer angebracht. Der Zeuge stellte die drei Buchstaben an deiner Hauswand am Montagvormittag fest und teilte dies der Polizei Jena mit, welche eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufnahm.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell