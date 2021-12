Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großflächig angemalt

Jena (ots)

Unbekannte haben an einem Gebäude im Philosophenweg in Jena ein über vier Meter langes Graffito angebracht. Ein Zeuge teilte dies am Montagmorgen der Polizei mit, als er die Schmierereien entdeckte. In den Farben lila und gelb erstreckt sich der Schriftzug "Freekiover" an der Fassade. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

