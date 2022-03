Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Häufung von Gelbörsendiebstählen in Lebensmittelmärkten

Rinteln - Stadtgebiet (ots)

(me) In letzter Zeit häufen sich erneut die Diebstähle von Geldbörsen in verschiedenen Märkten in Rinteln. Um dieses weitgehendst zu verhindern bitte Folgendes beachten: Nie die Hand- oder Einkaufstasche mit Geldbörse am Einkaufswagen hängen lassen! Wenn die Börse in der Tasche verbleibt, diese am besten verschlossen mit dem Riemen über der Schulter tragen und hierbei die eigentliche Tasche unter dem Arm einklemmen. Die Geldbörse nie in der Außentasche der Jacke transportieren. Besser ist es, diese eng am Körper z.B. in der Innentasche der Jacke zu tragen. Achtsam sein, wenn Ihnen jemand während des Einkaufens sehr nahe kommt oder sie versucht, in ein Gespräch zu verwickeln. Auch während des Einpackens des Einkaufs in das Auto die Tasche mit der Geldbörse nie aus den Augen lassen. Ihre Polizei Rinteln.

