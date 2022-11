Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Junge Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Hinweise der Polizei

Rengsdorf (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Kreisstraße 93 zwischen Rengsdorf und Ehlscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige alleinbeteiligte PKW Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die Fahrzeugführerin verlor auf der feuchten Fahrbahn in einem Kurven- und Gefällstück die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem PKW frontal gegen einen Baum. Hierbei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass sich die Straßenverhältnisse insbesondere in der "dunklen Jahreszeit" rasch ändern. Auf mit Laub bedeckten Fahrbahnen, bei Nässe, Frost und Schnee steigt der Bremsweg teilweise erheblich und die Bodenhaftung in Bereich von Kurven nimmt deutlich ab. Um hier gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie Ihre Geschwindigkeit bei schlechten Straßenverhältnissen unbedingt anpassen. Auch der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sollte entsprechend angepasst werden. Planen Sie für Ihre Fahrten grundsätzlich etwas mehr Zeit ein, so dass Sie gar nicht erst in Zeitdruck geraten. Passen Sie die Geschwindigkeit der Witterung an - auch wenn Tempo 50 erlaubt ist. Eine nicht richtig freigemachte oder nicht gesäuberte Windschutzscheibe kann die Sicht auf die Straße deutlich beeinträchtigen.

