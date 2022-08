Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Jugendliche sollen nach mutmaßlichem Ladendiebstahl Mitarbeiterin verletzt haben

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.07.2022, kurz nach 16:30 Uhr, sollen zwei Jugendliche in der Hauptstraße von Weil am Rhein nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl eine Mitarbeiterin des geschädigten Drogeriemarktes verletzt haben. Die beiden Jugendliche waren der Mitarbeiterin zuvor aufgefallen, wie sie Stifte eingesteckt haben sollen. Als sie dann von dieser angesprochen wurden, flüchteten sie, konnte jedoch mit Hilfe einer weiteren Mitarbeiterin gestellt werden. Als sie festgehalten wurden, sollen die Tatverdächtigen um sich geschlagen haben und eine Frau leicht verletzt haben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam der Verdacht auf, dass die beiden Jugendlichen noch weitere Diebstahlsdelikte begangen haben könnten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell