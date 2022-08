POL-FR: Weil am Rhein: Schuttmulde und Mülleimer brennen auf Schulgelände

Freiburg (ots) - Ein Pavillon im Garten eines Hauses an der B 317 in Lörrach-Hauingen ist am Samstagabend, 30.07.2022, in Flammen aufgegangen. Gegen 18:50 Uhr war deshalb die Feuerwehr verständigt worden. Möglicherweise durch einen angefeuerten Grill war der Pavillon in Brand gesetzt worden. Schnell griffen die Flammen auf die dortigen Gartenutensilien über. Die Feuerwehr Lörrach, die mit neun Kameraden im Einsatz ...

mehr