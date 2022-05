POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft Emkum hat die Polizei Coesfeld am Dienstagmorgen (17.05.22) Geschwindigkeitskontrollen von 5 Uhr bis 9 Uhr durchgeführt. Wie Abteilungsleiter Thomas Eder sagt, geht es der Polizei Coesfeld um die Senkung der Anzahl an Wildunfällen. Das Risiko eines Zusammenstoßes zu minimieren, ...

mehr