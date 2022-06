Polizei Düren

POL-DN: 13-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Ein 13 Jahre alter Junge aus Düren wurde am Samstagmittag von zwei unbekannten Tätern beraubt.

Das Kind war gegen 13:00 Uhr zu Fuß auf der Monschauer Straße unterwegs, nachdem es zuvor in dem dortigen Verbrauchermarkt eingekauft hatte. Plötzlich kamen zwei unbekannte Personen, eine davon mit einem Fahrrad, auf den Jungen zu. Der Unbekannte mit dem Fahrrad packte den Jungen an der Schulter und fixierte seinen Arm, sodass der 13-Jährige sich nicht mehr lösen konnte, und fragte ihn nach Geld. Die zweite Person versperrte dem Kind den Weg. Nachdem der Jungen den beiden Unbekannten seine zuvor erworbene Ware aus dem Lebensmittelgeschäft ausgehändigt hatte, wurde er aufgefordert, auch seine Geldbörse herauszugeben. Als der 13-Jährige dieser Aufforderung zunächst nicht nachkam, schlug ihm einer der beiden Täter mit der Faust in das Gesicht. Anschließend nahmen die Unbekannten die Geldbörse an sich, entnahmen das darin befindliche Geld und gaben die Geldbörse zurück. Auf die Mitnahme des Mobiltelefons, das der Junge ebenfalls vorzeigen musste, verzichteten die beiden Unbekannten bevor sie anschließend in Richtung "Am Ellernbusch" flüchteten.

Die beiden jungen Männer werden von dem Jungen wie folgt beschrieben:

- beide etwa 18 bis 20 Jahre alt - beide etwa 180cm bis 185cm groß - beide mit athletische bzw. schlanker Figur - einer mit war mit einem Real Madrid Trikot in weiß bekleidet und führte eine silberfarbenes Fahrrad mit sich - einer trug ein Barcelona Trikot mit blauen Streifen auf der Schulter

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell