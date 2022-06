POL-DN: Vom Einbrecher geweckt

Vettweiß (ots) - Aufmerksame Zeugen beobachteten in Vettweiß, wie vier bislang unbekannte Jugendliche versuchten, gewaltsam in das Innere eines Pkw zu gelangen. Am 25.06.2022, gegen 02:08 Uhr, befand sich ein aufmerksames Ehepaar auf dem Weg nach Hause. Im Wohngebiet Kettenheimer Kumme bemerkten sie zunächst zwei Jugendliche, die sich auffällig verhielten. In unmittelbarer Nähe stellten sie einen Jugendlichen an ...

mehr