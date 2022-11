POL-PDNR: Fund von Betäubungsmitteln und Vollstreckung von Haftbefehl bei Mietstreit

Unkel (ots) - Am 23.11.2022 kam es gegen 17 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Unkel. Eine Kundin löste beim Verlassen des Marktes einen akustischen Diebstahlsalarm aus. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden mehrere entwendete Produkte bei der Frau aufgefunden. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde in ihrer Wohnung weiteres Stehlgut aufgefunden und sichergestellt. Dieses wurde offenkundig in der ...

