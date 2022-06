Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Haltendes Auto übersehen

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr fuhr die 47-jährige Fahrerin eines Ford Transit in der Ulmer Straße. Am Fußgängerüberweg Poststraße hielt sie verkehrsbedingt an. Hinter ihr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Kleinlaster und bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät. Er fuhr dem Ford in das Heck. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 1219577

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell