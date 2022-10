Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebe erbeuten Schmuck im Wert von mindestens 400.000 Euro - "Aktenzeichen XY... ungelöst" nimmt Fall aus 2018 auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

11.10.2022

Wolfsburg

08.01.2018, 12.15 Uhr (Tatzeit)

Am kommenden Mittwochabend wird ein Trickdiebstahl, der sich im Jahre 2018 in Wolfsburg zugetragen hat, von der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst", Sendebeginn um 20.15 Uhr, im ZDF aufgegriffen.

Am 08. Januar 2018 gaben sich Trickdiebe als Zollbeamte aus und erbeuteten so in dem Wohnhaus einer 76 Jahre alten Rentnerin unbemerkt Schmuckstücke im Wert von mindestens 400.000 Euro (wir berichteten).

Den Ermittlungen nach klingelten zwei Unbekannte an der Wohnhaustür der Seniorin und gaben vor Mitarbeiter des Zollamtes zu sein und die Waffen der 76-Jährigen kontrollieren zu müssen. Während die Geschädigte mit einem der Täter die Handfeuerwaffen aus ihrem Tresor in Augenschein nahm und sich mit diesem in das Wohnzimmer ihres Hauses begab, entwendete der zweite Täter unbemerkt den hochwertigen Schmuck aus dem besagten Tresor. Die Täter verließen nacheinander unter einem Vorwand das Objekt. Der erlangte Schmuck hat einen Gesamtwert von mindestens 400.000 Euro.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gegenstände nach der damaligen Tat umgehend weiterveräußert wurden. Nun wird erneut um Hinweise zum Verbleib des Diebesguts gebeten.

