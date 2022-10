POL-WOB: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Am Neuen Tor 05.06.2022, 10.00 Uhr Am Mittwochvormittag entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 75-Jährigen, als die in einem Discounter in der Straße Am Neuen Tor beim Einkaufen war. Im Anschluss hob er 2000 Euro von ihrem Bankkonto ab. Die Senioren war am Mittwochvormittag beim Einkauf in einem Discounter. ...

mehr