Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendieb bestiehlt Seniorin - 2000 Euro von Bank abgehoben

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Am Neuen Tor

05.06.2022, 10.00 Uhr

Am Mittwochvormittag entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 75-Jährigen, als die in einem Discounter in der Straße Am Neuen Tor beim Einkaufen war. Im Anschluss hob er 2000 Euro von ihrem Bankkonto ab.

Die Senioren war am Mittwochvormittag beim Einkauf in einem Discounter. Ihre Geldbörse hatte die 75-Jährige auf den Boden ihres Einkaufstrollys gelegt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Als die Seniorin ihre Bankkarte sperren lassen wollte teilte ihr eine Mitarbeiterin mit, dass nur etwa eine halbe Stunde nach dem Diebstahl drei Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen worden waren.

Der Seniorin ist keine Person aufgefallen, die ihr die Geldbörse gestohlen haben könnte. Trotzdem hoffen die Ermittler der Polizeistation Fallersleben, dass Zeugen etwas beobachtet haben könnten. Hinweise bitte unter 05362/947410.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell