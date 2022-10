Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Forstwald: Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall, Fahrerin leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (07. Oktober 2022) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall im Forstwald, bei dem sich ein Auto überschlagen haben sollte.

Polizei und Feuerwehr begaben ich um 15:45 Uhr unverzüglich zum Einsatzort. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei Autos an dem Unfall beteiligt waren.

Nach Angaben der Beteiligten fuhr eine 29-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes über die Oberbenrader Straße und bog an der Hückelsmaystraße nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Chevrolet, der die Hückelsmaystraße in Fahrtrichtung St.Tönis befuhr. Die Wucht beim Zusammenstoß war so groß, dass sich der Chevrolet überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin vom Mercedes blieb unverletzt, die 68-jährige Fahrerin vom Chevrolet wurde leicht verletzt und kam für abschließende Untersuchungen ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. (348)

