Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Blindenhund angefahren - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am vergangenen Mittwoch (28. September 2022) war eine 47-jährige blinde Krefelderin gegen halb acht mit ihrem Begleithund auf der Rote-Kreuz-Straße unterwegs, als ein Auto ihren Hund anfuhr. Die Krefelderin kümmerte sich zuerst um das verletzte Tier und ging dann auf Personen zu, die aus dem Auto ausgestiegen waren. Diese begaben sich wieder ins Auto und fuhren davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Blindenhund erlitt einen Schulterbruch und innere Blutungen. Er befindet sich zurzeit in tierärztlicher Behandlung. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (346)

