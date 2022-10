Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Einbrecherinnen entwenden Senior Wohnungsschlüssel auf Friedhof

Krefeld (ots)

Zwei Frauen haben sich am Sonntag (2. Oktober 2022) mit einem Trick Zugang zur Wohnung eines 82-Jährigen verschafft. Am Mittag hatten sie den Senior auf dem Hauptfriedhof angesprochen und sich als alte Bekannte ausgegeben. Während sie vorgaben, von ihm Geld gewechselt haben zu wollen, wühlten sie in seinem Portemonnaie und stießen dabei auf seine Adresse. Gleichzeitig stahlen sie den Wohnungsschlüssel des Krefelders aus seiner Manteltasche.

Als er vom Friedhof heimkehrte, entdeckte er den Verlust seines Schlüssels. Nachdem er die Wohnung mit einem Ersatzschlüssel geöffnet hatte, fand er mehrere Schränke durchwühlt vor. In seiner Abwesenheit waren Schmuck und Geld gestohlen worden.

Sie wurden ebenfalls von zwei verdächtigen Frauen auf dem Friedhof oder an anderen Örtlichkeiten angesprochen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei: unter 02151 6340 oder per E-Mail über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (343)

