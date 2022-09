Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Männer nach Fahrrad- und Metalldiebstählen in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld hat nach mehreren Hinweisen, dass gestohlene Fahrräder und Pedelecs im Bereich Hardenbergstraße/Schwertstraße/Dießemer Straße geortet werden konnten, die Ermittlungskommission "Cube" gegründet.

Deren Ermittlungen führten zu einer Tätergruppierung, die nicht nur Fahrräder, sondern auch überregional Metall gestohlen hat. Die Fahrräder und das Metall wurden in Kleintransportern nach Rumänien ausgeführt.

Am Mittwoch (28. September 2022) wurden vier Wohnungen in Krefeld und Gelsenkirchen durchsucht. Von den im Vorhinein erwirkten drei Haftbefehlen konnten zwei vollstreckt werden. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen und einen 20-jährigen Rumänen. Nach dem dritten Mann, einem 47-jährigen Rumänen, wird gefahndet. In den Wohnungen wurden Fahrräder und Pedelecs sichergestellt, welche weiteren Diebstählen zugeordnet werden konnten.

Insgesamt hat die Polizei circa 40 Fahrräder und Pedelecs sichergestellt, deren Eigentümer zum größten Teil ermittelt werden konnten. (340)

