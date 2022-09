Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Ermittlungserfolg nach Raubüberfällen auf Senioren: Verdächtiger in U-Haft

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am Freitag (23. September 2022) einen Mann festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, in der Krefelder Innenstadt Raubüberfälle auf Senioren begangen zu haben. Die Beamten verdächtigen ihn derzeit, für fünf Taten verantwortlich zu sein. Dabei soll er seine Opfer geschubst und ihnen die Geldbörse entwendet haben. Zuletzt hatte er drei Tage vor seiner Festnahme, am Dienstag, dem 20. September 2022, auf diese Weise einen 90-Jährigen beraubt: Der Senior hatte am Nachmittag das Treppenhaus seines Wohnhauses auf der Lessingstraße betreten. Dabei war der Täter ihm gefolgt, hatte ihn von hinten die Treppe hinaufgeschubst und das Portemonnaie des 90-Jährigen aus dessen Hosentasche gezogen. Der Senior war dabei nicht verletzt worden.

Die Opfer der Taten, die dem Festgenommenen bisher zur Last gelegt werden, waren alle Männer und zur Tatzeit zwischen 79 und 90 Jahre alt. Zwei von ihnen waren bei dem Überfall leicht verletzt worden. Der 32-jährige Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wegen der laufenden Ermittlungen können wir derzeit keine näheren Angaben machen und bitten, von Presseanfragen abzusehen. Über einige der Fälle, die ihm zur Last gelegt werden, hatten wir aber bereits berichtet. Die dazugehörigen Pressemeldungen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5320679 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5213965 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5306224 (338)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell