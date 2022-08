Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Senior vor Wohnungstür beraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. August 2022) gegen 17 Uhr wollte ein 84-Jähriger seine Wohnungstür auf der Krahenstraße aufschließen, als ihn ein unbekannter Mann von hinten am Arm packte und ihm die Geldbörse aus der Hosentasche entwendete. Er zerriss dabei die Kette, die sich an der Geldbörse befand und flüchtete mit der Beute in eine unbekannte Richtung. Der Senior klingelte sofort bei seinem Nachbarn, woraufhin dieser dann die Polizei verständigte. Der 84-jährige Krefelder beschrieb den Täter als 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte ein "afrikanisches Erscheinungsbild" und war dunkel bekleidet. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Krefeld unter 02151-6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (287)

