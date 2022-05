Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Büroräumen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung in der Weserstraße bemerkten am Sonntag (22.5.), gegen 13.00 Uhr einen Einbruch. Der oder die bisher unbekannten Täter gingen gewaltsam ein Fenster der Einrichtung an, um so in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchwühlten sie offensichtlich mehrere Schränke und Schubladen in den dortigen Büroräumen. Die Unbekannten nahmen aus einem der Schränke unter anderem zwei Geldkassetten an sich, in denen sich ein höherer dreistelliger Betrag Bargeld befand. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen Samstag, ca. 17.00 Uhr und Sonntag Mittag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

