Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Sonntag (22.5.) ereignete sich um etwa 18.05 Uhr im Kreuzungsbereich Wertherstraße / Westerengerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 88-jährige Frau aus Enger fuhr mit ihrem VW auf der Westerengerstraße in Richtung Spenge. An der Kreuzung zur Wertherstraße hielt die Frau zunächst an der dortigen Haltelinie an und beabsichtigte dann, ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein 19-jähriger Spenger auf seinem Motorrad auf der Wertherstraße in Richtung Alter Schulweg. Die Frau beschleunigte ihr Fahrzeug und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein. Als sie kurz darauf den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer wahrnahm, hielt sie ihren VW im Kreuzungsbereich an. Der 19-Jährige bremste sein Motorrad daraufhin abrupt ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und schlidderte gegen den VW. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell