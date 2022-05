Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller stößt in drei geparkte PKW - Fahrer leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Anwohner der Valdorfer Straße hörten Samstag (21.5.), um 23.00 Uhr einen lauten Knall. Als sie nach dem Rechten sehen wollten, bemerkten sie auf der Fahrbahn einen Mann, der augenscheinlich mit seinem Roller einen Unfall hatte. Die Zeugen setzten einen Notruf ab. Der Mann war zuvor mit seinem Roller auf der Valdorfer Straße in Richtung Mindener Straße unterwegs, als er etwa auf Höhe der Einmündung Galgenkamp die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Vlothoer stieß daraufhin mit zunächst mit einem Honda, einem Opel und schließlich einem Volvo zusammen, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Er verletzte sich in Folge der Kollisionen leicht. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem 30-jährigen Vlothoer Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann vor Beginn der Fahrt Alkohol konsumiert haben muss. Er wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei insgesamt rund 3500 Euro.

