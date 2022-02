Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Brand eines Rohbaus - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht um kurz nach 01:00 Uhr ist es in der Wrangelpromenade in Elmshorn neuerlich zum Brand eines im Rohbau befindlichen Wohnhauses gekommen, das vollständig zerstört wurde.

Bereits am 03.12.2021 hatte es in dem Gebäude gebrannt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5092213

Damals war nur verhältnismäßig geringer Sachschaden entstanden.

Das Grundstück befindet sich offiziell im Christa-Wehling-Weg, das betroffene Gebäude liegt allerdings unmittelbar hinter der Anschrift Wrangelpromenade 1 an den Bahngleisen.

Die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen.

Die Kriminalbeamten suchen Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise zu tatrelevanten Beobachtungen unter 04121 8030.

