Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Neunjährige angefahren - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Hemminger Hauptstraße zwischen Blohnstraße und Adlergasse rangierte am Dienstag gegen 09:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker. Dabei übersah er mutmaßlich ein hinter dem Pkw vorbeilaufendes neunjähriges Mädchen und kollidierte mit diesem. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Gespräch mit einer Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, entfernte sich der Pkw-Lenker. Bei dem Pkw soll es sich um einen roten VW-Golf-6 gehandelt haben. Der Fahrzeuglenker sei ein etwa 75 Jahre alter Mann gewesen. Die Ermittlungen beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell