Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In den späten Abendstunden des 06. August kam es an der Hiltroper Landwehr in Bochum zu einem Einbruch.

Nach bisherigem Stand versuchte ein unbekannter Krimineller sich gegen 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Da ihm dies nicht gelang, flüchtete er von der Örtlichkeit.

Der flüchtige Täter trug dunkle Schuhe, eine lange Hose, einen Kapuzenpullover und eine falsch herum getragene Kappe.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zur Bürozeit unter der Telefonnummer 0234 909-4105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) zu melden.

