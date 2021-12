Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Bränden

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Elmshorn zu zwei Bränden in leerstehenden Gebäuden gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Am Mittwochnachmittag, den 01. Dezember 2021, kam es in der Kleiststraße zum Brand in einem ehemaligen Motorradgeschäft, das zurzeit leer steht.

Ein Anwohner hatte um 16:13 Uhr Flammenschein in dem Gebäude bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Bei Eintreffen war der Brand bereits erloschen. Augenscheinlich dürfte Kleidung verbrannt worden sein.

Gebäudeschaden entstand nicht.

Am darauffolgenden Freitag, den 03. Dezember 2021, brannte es im Christa-Wehling-Weg. Das Grundstück liegt unmittelbar hinter der Anschrift Wrangelpromenade 1, unmittelbar an den Bahngleisen.

Kurz nach 05:00 Uhr wurde der Brand in einer leerstehenden bzw. noch nicht fertiggestellten Doppelhaushälfte festgestellt. Hier dürfte Pappe und Dämmwolle gebrannt haben.

Es entstand Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Brandstellen wurden beschlagnahmt.

Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Entsprechend bitten die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121 803-0 um sachdienliche Hinweise über Personen im Bereich der Tatorte.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell