Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Polizisten erbeuten Goldbarren von Seniorin

Krefeld (ots)

Eine 88-Jährige wurde am Mittwoch (28. September 2022) von Unbekannten angerufen, die behaupteten, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Überfälle gegeben habe und sie gut beraten sei, ihre Wertgegenstände aus der Wohnung zu schaffen und in die Obhut der Polizei zu geben. Außerdem gebe es bei ihrer Bank einen Mitarbeiter, der die dort gelagerten Wertsachen der Kunden stehlen würde. Die Täter setzten die Seniorin mit mehreren Gesprächspartnern so unter Druck, dass sie Goldbarren von fünfstelligem Wert von ihrer Bank abholte. Anschließend händigte sie diese einem angeblichen Polizisten an ihrer Wohnungstür aus.

Die Polizei ruft Sie nie zu Hause an, um Sie aufzufordern, Angaben über ihre Wertsachen zu machen oder diese in die Obhut der Polizei zu geben. Infos über die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" haben wir hier für Sie und Ihre älteren Mitmenschen zusammengestellt: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus (339)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell