POL-PDWIL: Vermisste Person / Polizei Bernkastel-Kues bittet um Mithilfe

Wittlich (ots) - Am Mittwoch, den 07.09.2022 kam es gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Centers in der Römerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein Fahrzeug beim Einparken einen schwarzen VW Passat am Heck und verursachte an diesem Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum ...

